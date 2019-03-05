شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : فتاة كويتية تصور شخص تحرش بها وتوجه رسالة لكل فتاة تتعرض للتحرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصل موقع الهدهد على مقطع فيديو لفتاة كويتية وهي تصور شخص يتحرش بها في احد شوارع الكويت . ووجة الفتاة رسالة لكل فتاة تتعرض للتحرش يكيف تفعل اثناء التحرش شاهد الرسالة فيديو

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