ورد الآن: أول رد عسكري سريع وقوي من التحالف العربي على ضرب الحوثيين لحجور بالصواريخ ..شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تجمعات وتعزيزات عسكرية للمليشيات الانقلابية في جبهة حجور بمحافظة حجة. وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية واستهدفت عربة للمليشيا محملة بالذخائر في كبري وادي مور وموقع عسكري شرق منطقة المندلة". Advertisements كما استهدفت المقاتلات معسكرا للمليشيا في منطقة المفخاذ بني جعمان شرق المندلة، في الجهة الشرقية لمنطقة العبيسة. وبحسب المصادر فإن عشرات العناصر الحوثية سقطوا بين قتيل وجريح. يأتي ذلك كأول رد قوي من التحالف بعد استهداف الحوثيين للمدنيين في حجور بالصواريخ

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