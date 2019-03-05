شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان عاصمته..انتقالي الجنوب يبدأ ما يسمى بالكفاح المسلح من أهم محافظة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء عن عقد ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا مع شخصيات جنوبية وقيادات تابعة له في محافظة حضرموت جنوب شرقي البلاد.

وذكرت المصادر" أنه وجه لهم ببدء التحرك المسلح والسيطرة على مؤسسات الدولة في مدن ومناطق حضرموت".

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وأضافت المصادر" أنه تم التوجيه إلى تشكيل لجان مسلحة باسم دولة الجنوب حسب تسميتهم في الاجتماع".

وأوضحت المصادر" أنه أقر بدء تصعيده في حضرموت والانتقال الى شبوة للسيطرة على بلحاف".

ويسعى ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانطلاق من حضرموت، بعد إعلانه لها عاصمته.