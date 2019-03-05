شاهد.. عدن تشهد تسلم معدات وتوربينات ثاني أكبر مشروع كهرباء بالجمهورية

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، تسلم معدات ثاني أكبر مشروع كهرباء في الجمهورية، بعد كهرباء محطة مأرب الغازية، وذلك خلال الفعالية التي أقيمت في محطة الحاويات بميناء عدن، بحضور وزير الكهرباء والطاقة، المهندس محمد العناني، ومحافظ عدن، أحمد سالم ربيع علي .

وجرى خلال الفعالية، التي شهدها وكلاء المحافظة وعدد من المسؤولين والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة الوطنية، محمد بن سميط، تفريغ التوربينات إلى ناقلات خاصة ستقوم بنقلها مع باقي المعدات إلى موقعها بالقرب من محطة الحسوة الكهرو حرارية في مديرية البريقة .

ويحتوي مشروع المحطة الذي تبلغ قدرته التوليدية في المرحلة الأولى 264 ميجاوات، على وحدتين من توربينات جنرال الكترويك مع أنظمة متكاملة تضمن التشغيل الأمن والسلس للمحطة ومراقبة كافة العمليات والمعدات والأنظمة بشكل دقيق وفعال والإستجابة السريعة للحالات الطارئة، وتشمل تلك المعدات والأنظمة محولات الطاقة الرئيسية والمساعدة وأنظمة التحكم الإلكتروني والكهربائي وأنظمة التبريد بالهواء والماء وأنظمة إستشعار ومكافحة الحرائق وأنظمة التحكم العوادم والتصريح ومنشأت معالجة وتصفية وضخ الماء وأنظمة معالجة الوقود وصهاريخ تخزين المياه والوقود وغيرها .

كما يتضمن المشروع إسهام الدولة في تمويل مشروع توسعة منظومة نقل الطاقة من منطقة الحسوة إلى المنصورة وتمويل كامل من الدولة لخطوط نقل الطاقة من المنصورة إلى خورمكسر حيث سيتم تركيب محطات تحويلية جديدة 132 كيلوفولت في الحسوة والمنصورة وخور مكسر مع تمديد خطوط نقل علوية وكابلات أرضية لنقل الطاقة المولدة إلى أكبر عدد ممكن من المناطق والمستفيدين .

وقد صممت محولات الطاقة وأنظمة الحماية والتحكم بأفضل المواصفات التقنية الحديثة مع إمكانية تنيذ توسعات مستقبلية .

ولعبت شركة بترومسيلة دوراً كبيراً في إنجاح هذا المشروع حيث قامت الشركة، بإعداد الدراسات اللازمة والإشراف على إنشاء المشروع بتمويل حكومي .

وأكد وزير الكهرباء والطاقة، ومحافظ عدن، على أهمية هذا المشروع في التخفيف من إنقطاعات التيار الكهربائي الذي تشهده عدن والمحافظات المجاورة خلال كل صيف .. معتبرين هذا المشروع أحد أهم أحلام سكان عدن لتحسين خدمة الكهرباء .