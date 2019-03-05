بالصور.. شرطة تعز ومكتب الأوقاف يعقدان لقاء موسعا مع العلماء والخطباء

عقدت إدارة عام شرطة تعز ومكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة ،اليوم الثلاثاء، اللقاء الموسع مع العلماء والخطباء والدعاة تحت شعار "دور العلماء والدعاة في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمجتمع" برعاية معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ووزير الأوقاف الدكتور أحمد عطية ومحافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تحدث الدكتور عبدالقوي المخلافي وكيل أول محافظة تعز في كلمته خلال اللقاء عن التحديات التي واجهتها محافظة تعز منذ مواجهتها الانقلاب مشيرا إلى حجم التضحيات التي قدمتها في سبيل دحر المليشيات الانقلابية وتحقيق السلام في المحافظة.

و أشاد وكيل أول المحافظة بجهود المؤسسة الأمنية في المحافظة، وما حققته من إنجازات على مستوى إعادة بنائها من الصفر، وإنجازاتها في تطبيع الوضع الأمني ومحاربة المظاهر المخلة بالنظام والقانون، رغم كل المعوقات التي لا زالت قائمة.

واختتم المخلافي كلمته بضرورة أن يؤدي العلماء و الخطباء والمرشدين مهامهم الموكلة إليهم وتحمل مسؤولياتهم في توعية المجتمع ونشر القيم والأخلاق وتوعيتهم بأهمية الأمن وتحذيرهم من الجريمة وخطرها

من جانبه أكد العميد منصور الأكحلي مدير عام شرطة محافظة تعز في كلمته على الدور المحوري للعلماء والخطباء والدعاة في تحقيق السلم المجتمعي وإسناد جهود تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، منوها إلى أهمية اضطلاعهم بمسؤلياتهم في نشر الفضائل والأخلاق ومواجهة الجريمة والمجرمين من خلال الخطب والمواعظ القيمة التي تحذر من انتهاج طريق الإجرام وعواقبه على الفرد والمجتمع.

وشدد الأكحلي على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق جميع ضباط وأفراد الأمن في تأمين الوطن والمواطن بما امتلكوه من خبرات عملية طبقا للنصوص القانونية وبما يتوفر من إمكانيات تعمل المؤسسة الأمنية على تطويرها ومضاعفتها بصورة مستمرة.

كما أشاد بدور العلماء و الخطباء والمرشدين فى توعية المجتمع بخطورة ظاهرة إطلاق النار في الأعراس وما يترتب عليها من أضرار ومخاطر تلحق بالمجتمع حيث تثير الرعب في نفوس الآمنين وتتسبب بقتل المواطنين، مشيرا إلى الحملة الأمنية التي باشرت مهامها خلال الأيام الماضية في مواجهة هذه الظاهرة.

وأضاف في كلمته للعلماء والخطباء "أن هذه الظاهرة تستدعي من الجميع التكاتف في مواجهتها ونحن نعول عليكم من خلال توضيحكم للمواطنين خطورة هذه الظاهرة وعقوبة المتسبب بإزهاق النفس البشرية إلى جانب دوركم الدائم في التحذير من ارتكاب الجريمة والحث على إسناد جهود تحقيق الأمن والاستقرار".

من جهته ثمن القاضي خالد عبدالنور البركاني مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة الخطوة المهمة لإدارة عام شرطة محافظة تعز بعقد هذا اللقاء بالعلماء والخطباء والدعاة والمرشدين، مؤكدا على أهمية اضطلاعهم بسمؤولياتهم وضرورة تعريف المجتمع بدوره وتوعيته تجاه كل القضايا والظواهر الأمنية.

تخلل اللقاء عرض عدد من الريبورتاجات لإنجازات إدارة عام شرطة محافظة تعز ومكتب الأوقاف والإرشاد، وجلسات نقاش تسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة.

وفي نهاية اللقاء أهدى مدير عام مكتب الأوقاف القاضي خالد البركاني درع الاوقاف لمدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي عرفانا وتقديرا للجهود التي يبذلها في استتباب الأمن في المحافظة.

حضر اللقاء مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز المستشار الإعلامي العقيد سمير صالح ومدير إدارة القيادة والسيطرة العقيد محمد حمود اليوسفي وقائد شرطة الدوريات وأمن الطرق العقيد محمد مهيوب الجندي ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل.