القوات الشرعية تسيطر على مواقع إستراتيجية لإطلاق الصواريخ في كتاف صعدة

تمكنت القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف من التقدم و السيطرة على مواقع إستراتيجية قرب مركز المديرية بمحافظة صعدة.

وكانت المليشيات الحوثية الإيرانية تستخدمها لإطلاق الصواريخ الموجة ضد مواقع القوات الحكومية في منطقة عنبان و أطراف وادي آل بوجبارة.

وذلك بعد مواجهات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة إستمرت لعدة ساعات قبل أن تفر من مواقعها و تترك جثث قتلاها مرمية هناك.

وفي مشاهد متكررة تخسر المليشيات الإنقلابية يوم بعد أخر مواقعها العسكرية وعناصرها الإرهابية وسلاحها المنهوب وتتراجع القهقري أمام التقدم المستمر لمقاتلي محور كتاف بإتجاه مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.

وأمس أفشلت القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي قائد محور كتاف بمحافظة صعدة عملية تسلل إستطلاعية لبعض العناصر الإرهابية التابعة للمليشيات الإنقلابية و ذلك بالقرب من المواقع الأمامية و خطوط التماس في كتاف.

وتم رصد بعض العناصر التي تعمل ضمن الفريق الإستطلاعي للمليشيات وذلك بالقرب من مركز مديرية كتاف وتم مطاردتها و أسر إحداهم و مقتل عنصر اخر بنيران القوات الحكومية بعد محاولة فاشلة للهرب بإتجاه مواقع المليشيات بين التباب و المرتفعات الجبلية

وقد تم عرض الأسير المذكور على قناة العربية التي اوفدت إحد مراسليها للتغطية الإعلامية من موقع الأحداث الجارية بالقرب من مركز مديرية كتاف التي تسعى القوات الحكومية إلى تحريره و اعلان المديرية محررة من تواجد المليشيات الإنقلابية

الجدير بالذكر أن المليشيات تعيش مراحل صعبة بعد الهزائم المتلاحقة وتحاول بطرق و أشكال مختلفة رفع معنويات مقاتليها المنهارة اصلا ولكن محاولتها تبوء بالفشل الذريع وآخرها المحاولة الفاشلة يوم أمس والتي حاولت المليشيات قصف سوق وادي الفرع من خلال طائرة مسيرة حيث تم إسقاطها من قبل مقاتلي محور كتاف

وفي نفس الوقت تشهد صفوف المليشيات في كتاف إنهيارات واسعة بعد فرار العديد من العناصر التي تم التغرير بها إضافة الى مصرع العديد من العناصر القيادية بنيران القوات الحكومية بقيادة اللواء رداد الهاشمي في وقت سابق من هذا الشهر.