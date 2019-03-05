مركز الملك سلمان يسير 66 طناً من المساعدات الاغاثية إلى الحديدة عبر الوديعة

عبرت منفذ الوديعة الحدودي ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 66 طنًا من المساعدات ، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إن المساعدات الاغاثية المقدرة بـ 66 طناً تستهدف الأسر المتضررة من الحرب في محافظة الحديدة. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.

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