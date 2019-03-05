معلمون في إب يتهمون مليشيا الحوثي بإسقاط أسماؤهم من استحقاقات الحافز

اتهم معلمون في مختلف مديريات محافظة إب مليشيا ‎الحوثي ومنظمة اليونيسيف بإسقاط أسماؤهم من كشوفات استحقاقات الحافز النقدي.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن آلاف من المعلمين والمعلمات في مختلف مديريات المحافظة حرمتهم مليشيا ‎الحوثي من استلام الحافز المالي ، فيما أدرجت المئات من انصارها كبدلاء عنهم.

وبينت أنه" تم استبعاد معلمات روضة 22مايو بمدينة إب من الحافز المالي وسط استياء واسع في الأوساط التربوية والتعليمية".

كما قامت مليشيا الحوثي ومنظمة اليونيسيف باستبعاد الأستاذ فؤاد الظهابي مدرس بمدينة جبلة بمحافظة إب يعمل في التعليم منذ أكثر من 30 عام وأصيب بالسرطان.

وناشد معلمو مدارس مخلاف العود التابع إداريا لمديرية النادرة بمحافظة إب وزير التربية ومحافظ إب في الحكومة الشرعية بإستقلالية العمل الإداري عن مكتب التربية والتعليم بمديرية النادرة والذي يخضع لسلطة الميليشيا الإنقلابية.

وأكدت مصادر تربوية بأن عدد مدارس مخلاف العود في المناطق المحررة من سلطة الميليشيا الإنقلابية والتابعة للحكومة الشرعية تصل إلى 43 مدرسة ، غالبيتها مدارس ثانوية تتبع إداريا لمكتب تربية محافظة إب الخاضع لسلطة الميليشيا الإنقلابية.

وطالب المعلمون وزير التربية بالحكومة الشرعية سرعة الترتيب لفصلهم إداريا عن سلطات مليشيا الحوثي الانقلابية قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني ليتمكن مدراء ومعلمو المدارس من ترتيب سجلات التلاميذ ونظام الإمتحانات وخصوصا الصفوف الوزارية بوقت يتناسب مع المدة الزمنية المتبقية من العام الدراسي الحالي.