الصحة تعلن عن تحصين 476 ألف ضد الكوليرا في ثلاث محافظات

تمكنت فرق وزارة الصحة الخاصة بالتحصين ضد الكوليرا، من تحصين 476 ألف مستهدف في ثلاث محافظات. واوضح وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليد لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحملة التي دامت اسبوع بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف شملت مديرية دار سعد بعدن وقعطبة والضالع بالضالع وقاهرة تعز. وأكد سعد إن فرق الحملة زارت 72 الف منزل وتمكنت من تحصين 476 ألف شخص ضد الكوليرا.

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