شبوة.. جنود محتجون ينصبون خيام اعتصام مفتوح بمداخل مدينة عتق (صور)

نصب جنود محتجون خيام اعتصام مفتوح على مداخل مدينة عتق مركز محافظة شبوة شرق البلاد.

وقال مصادر "الخليج 365" إن افراد وصف وضباط من محور ‎عتق قاموا بنصب نقاط في الطرقات بمحيط مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة تنفيذا لخطوه تصعيدية بعد نصبهم عدداً من خيام الاعتصام بمداخل المدينة احتجاجاً على توقف مرتباتهم.

وأوضحت المصادر إن الخطوة التصعيدية تأتي نتيجة تجاهل مطالبهم خلال فترة اعتصام دام لأكثر من شهر في مخيماتهم الاحتجاجية السلمية التي نصبوها على مداخل مدينة عتق للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ أشهر.

