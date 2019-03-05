شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الضالع يشيعون الشهيد النقيب حمدي المنصوب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيعت جموع غفيرة من ابناء العود بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع جثمان الشهيدالنقيب حمدي احمدمسعدالمنصوب القائدالميداني باللواء30مدرع والذي استشهداثناء تأديةالوجب الوطني بجبهة الحشاء خلال تحريرمنطقة سوق الطاحون وماجاورها يوم امس. وقدتم موارة جثمان الفقيد بمسقط رأسك بقرية الخطم العود مديرية قعطبه وبحضورقيادات عسكرية وامنية وقيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ومواطنيين من ابناء الضالع والحشاء وقعطبة ومريس.

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