شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شاب يمازح صديقه في حفل زفافه بحركة بذيئة.. ورد فعل غير متوقع من والد العريس! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في واقعة غريبة، أنهى والد شاب حفل عرس نجله داخل صالة الحفل بشكل مفاجئ، بسبب قيام أحد الشباب ممازحة صديقه العريس بحركة بذيئة. وفي فيديو متداول، روى شخص تفاصيل الواقعة قائلاً: “شاب اتصل بي، وقال إنه خلال حفل عرسه وهو يقف بـ”البشت” وبجواره والده وعمه في العرس، فعل أحد الشباب من أصدقائه حركة “سيئة”، فرأى والده الحركة فثار غضبه وصفع الشاب وصفع نجله”. وأضاف أن والده قام على الفور بإنهاء العرس، وطرد نجله من الصالة وقال لعمه “خلي بنتك عندك هذا الولد ما يستاهلها”، وتم إلغاء العرس، مشيراً إلى أن والده غضبان عليه وعمه رافض أن يعطيه ابنته.



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