شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل: خبر سار من العاصمة صنعاء قبل قليل .. ماذا حدث؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مسؤول حكومي أن الإحتمالات مفتوحة لحسم معركة إستعادة الدولة ، بما في ذلك «معركة صنعاء» مهما كانت الخسائر، وشدد على أن الحوثيين معروفين بالخيانة وعدم التزام المواثيق والاتفاقات خلال الحروب الست.

طالب وزير الإعلام معمر الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف واضح من الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي في محافظة حجة بقصف المناطق السكنية وترويع النساء والأطفال وتهجيرهم، مشيراً إلى أن الرئيس عبدربه منصور

هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح يتابعان بشكل مستمر مجريات الأمور وتطورات الأحداث في حجور والمناطق المجاورة لها، واعتبر ما يقوم به الحوثيون من حصار وقصف على القرى وتدمير للمنازل «جرائم حرب وإبادة جماعية»، موضحاً أنها امتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد الإنسانية التي مارستها الميليشيا منذ انقلابها على الدولة في حق المواطنين في مناطق سيطرتها.

وقال الأرياني في حوار مع «الحياة»: «التنسيق قائم مع تحالف دعم الشرعية لإسناد المقاومين الأبطال، ونفّذ التحالف بالفعل عمليات إنزال جوي للمؤن والمواد الطبية على مناطق حجور المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي، كما أن طيران التحالف يقوم بدور كبير».