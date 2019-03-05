استعرض المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت، أعمال المناجم المفتوحة خلال ترأسه اجتماعا مع المستثمرين العاملين بمجال المناجم المفتوحة بغيل باوزير و ذلك بمقر الهيئة بحي المساكن بالمكلا .
وأشار بابحير إلى أن هذه المناجم ينقصها الفنيون في هذا المجال وكذلك عملية القطع الارتجالي الذي يسبب إهدار للخام والدراسات الاستكشافية و الاختبارات الفيزوميكانيكة و الاختبارات الكيميائية، مما يسبب لهم تلف لرأس المناشير أو الانتقال من المساحة مما ينتج عنه تأخر العمل و غيره من المعوقات.
وتم تقديم الإرشادات و التوجيهات من قبل المدير العام بهذا المجال و الطرق الحديثة التي توفر الجهد و بكلفة اقتصادية .
كما تم التطرق للتوضيح للمستثمرين حول آلية احتساب الإتاوات و نظرا لتراكمها سيتم جدولة عملية الدفع لهذه الإيرادات و سيتم تسهيلها من أجل استمرار العمل و المساهمة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .
ونقاش الاجتماع آلية الاحتساب والدفع للهيئة كونها من الإيرادات التي لم تحصل من سابق، وقد تمت الحملة لـ3 مديريات مديرية غيل باوزير و أرياف المكلا مدينة المكلا و ستلحق بقية المديريات.
وتم تقديم تظلم من قبل المستثمرين حول السنوات السابقة و على أنهم مستعدون للدفع و على هذا التظلم أخبر المدير العام المستثمرين بأنه سيتم مناقشة التظلم من قبل الإدارة، بحيث أنها لا تتعدى اللوائح و القوانين و سيتم تقديم التسهيلات دون تجاوز القانون و بالنسبة للمستثمرين الذين تخلوا هذا الاجتماع سوف يتحملوا التقصير الصادر منهم .
و في آخر الاجتماع شكر المدير العام الحاضرين و استجابتهم و التفاعل مع قرارات الهيئة المنطلقة من قانون المناجم و المحاجر رقم 22 لسنة 2010م، و يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن المتخلفين وذلك بتعريضهم للغرامات وما يتبعها.
حضر الاجتماع كلا من مدير إدارة العلاقات العامة صبري بن دغار، و مدير إدارة التقييم و الترويج المهندس محمد الماعزي، و مدير إدارة الرقابة و المراجعة الداخلية بالهيئة و المستثمرين.
كانت هذه تفاصيل خبر بابحير يطلع على وضع المناجم المفتوحة بغيل باوزير وإمكانية استثمارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.