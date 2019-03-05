بابحير يطلع على وضع المناجم المفتوحة بغيل باوزير وإمكانية استثمارها

استعرض المهندس صلاح أحمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت، أعمال المناجم المفتوحة خلال ترأسه اجتماعا مع المستثمرين العاملين بمجال المناجم المفتوحة بغيل باوزير و ذلك بمقر الهيئة بحي المساكن بالمكلا .

وأشار بابحير إلى أن هذه المناجم ينقصها الفنيون في هذا المجال وكذلك عملية القطع الارتجالي الذي يسبب إهدار للخام والدراسات الاستكشافية و الاختبارات الفيزوميكانيكة و الاختبارات الكيميائية، مما يسبب لهم تلف لرأس المناشير أو الانتقال من المساحة مما ينتج عنه تأخر العمل و غيره من المعوقات.

وتم تقديم الإرشادات و التوجيهات من قبل المدير العام بهذا المجال و الطرق الحديثة التي توفر الجهد و بكلفة اقتصادية .

كما تم التطرق للتوضيح للمستثمرين حول آلية احتساب الإتاوات و نظرا لتراكمها سيتم جدولة عملية الدفع لهذه الإيرادات و سيتم تسهيلها من أجل استمرار العمل و المساهمة في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .

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ونقاش الاجتماع آلية الاحتساب والدفع للهيئة كونها من الإيرادات التي لم تحصل من سابق، وقد تمت الحملة لـ3 مديريات مديرية غيل باوزير و أرياف المكلا مدينة المكلا و ستلحق بقية المديريات.

وتم تقديم تظلم من قبل المستثمرين حول السنوات السابقة و على أنهم مستعدون للدفع و على هذا التظلم أخبر المدير العام المستثمرين بأنه سيتم مناقشة التظلم من قبل الإدارة، بحيث أنها لا تتعدى اللوائح و القوانين و سيتم تقديم التسهيلات دون تجاوز القانون و بالنسبة للمستثمرين الذين تخلوا هذا الاجتماع سوف يتحملوا التقصير الصادر منهم .

و في آخر الاجتماع شكر المدير العام الحاضرين و استجابتهم و التفاعل مع قرارات الهيئة المنطلقة من قانون المناجم و المحاجر رقم 22 لسنة 2010م، و يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن المتخلفين وذلك بتعريضهم للغرامات وما يتبعها.

حضر الاجتماع كلا من مدير إدارة العلاقات العامة صبري بن دغار، و مدير إدارة التقييم و الترويج المهندس محمد الماعزي، و مدير إدارة الرقابة و المراجعة الداخلية بالهيئة و المستثمرين.