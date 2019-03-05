العكيمي يتفقد جبهات القتال في الجوف

تفقد قائد محور الجوف محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، اليوم جبهات القتال في خب والشعف وصبرين واطلع على أحوال المرابطين في مواقع البطولة والشرف.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، استمع اللواء العكيمي من الأبطال المقاتلين الى احتياجاتهم في معركتهم النضالية حتى تحقيق النصر واستعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب.
وأشاد قائد محور الجوف بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني من منتسبي المحور في مختلف المواقع والميادين والمعارك التي يخوضونها في وجه الميليشيات الانقلابية الحوثية، معبراً عن الشكر والتقدير لصمود الأبطال ورباطهم والتضحيات الغالية التي يبذلونها في سبيل تحرير الوطن وأمنه واستقراره.
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