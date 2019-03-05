الضالع: تقدم للمقاومة في الحشا وطرد المليشيا من قاع الأخذوف وسوق الطاحون

بعد معارك عنيفة بين المقاومة في مدينة الحشا بمحافظة الضالع ومليشيا الحوثي تسود حالة من الهدوء في المدينة.

وكانت المقاومة تمكنت من استعادة مواقع وقرى من سيطرة المسلحين الحوثيين يوم امس الاثنين.

وتمكنت المقاومة مسنودة بالقوات الحكومة من استعادة مواقع بعد مواجهات عنيفة مع المهاجمين الحوثيين دامت أكثر من 24 ساعة.

وقالت مصادر محلية إن هجوماً مضاداً شنه مسلحو المقاومة الشعبية في الحشا مسنودين بوحدات من اللواء 30 واللواء 83 في الضالع تمكنوا خلاله من استعادة أبرز المواقع المطلة على "قاع الأحذوف" وسوق "الطاحون" الذي سيطر عليه الحوثيون قبل حوالي أسبوعين.

وفي المواجهات ادت الى استشهاد اثنين من ابناء المقاومة فيما اصيب ثمانية اخريون.

وفيما يلي أسماء الذين استشهدوا والاصابات:

وخلال المواجهات التي شهدتها المنطقة قتل اثنان من مسلحي المقاومة الشعبية فيما أصيب ثمانية آخرون بإصابات متفاوتة وأسعف بعضهم إلى مشافي مدينة عدن.

كما أسرت المقاومة وقوات الجيش أربعة من مسلحي الحوثيين.

الوفيات:

حمدى المنصوب

Advertisements

منصور الحمرى

الجرحى :

حسان علي الحالمي

محسن صالح العبدلى

سياف صالح علي القعطبي

فضل النميرى

احمدعبدالملك اليوسفي

نصر صادق عبدالله الكربي

حمزه عبده صالح الكربي

مختار احمد مثنى العزب