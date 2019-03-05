شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم علي عبدالله صالح.. يخرج من بين أكوام الحجارة!!"صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الرئيس السابق الراحل، علي عبدالله صالح، مرة أخرى، بعد سنة وثلاثة أشهر من مقتله على يد مليشيا الحوثيين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة غير مسبوقة من الحجارة تظهر ملامح وجه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، وذلك وفقا لموقع "اليمن العربي".

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الصورة حظيت بتداول واسع في مواقع التواصل، حيث اعتبرها ناشطون "أجمل لوحه تعبر عن حب الزعيم الراحل".

وكان الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قد قُتل، في شهر ديسمبرعلى يد مليشيا الأجرام الحوثية.

وبقي صالح على رأس الهرم السياسي في اليمن مدة 33 عاما قبل أن يتنحى في عام 2012 بعد قيام ثورة ضده، وتحالف صالح مع الحوثيين ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي تولى الحكم خلفا له، قبل أن يتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية ويشن عمليات عسكرية في اليمن لإعادته للسلطة.