شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان لوزارة الدفاع عن اختراق طائرة حربية إيرانية للأجواء اليمنية لمساندة المليشيات وهذا مصيرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية بوزارة الدفاع اليمنية يوم امس عن إحباط هجوم إرهابي كانت مليشيا الحوثي تعتزم تنفيذه في أحد الأسواق الشعبية بمديرية حيران حجة بطائرة إيرانية الصنع مفخخة مسيرة عن بعد.

ورصدت القوات الحكومية يوم امس الاثنين، طائرة ميسرة إيرانية الصنع وتفجيرها على بعد كيلومتر من أحد الأسواق الشعبية في مديرية حيران -طبقا لذات المصادر. موضحة أن الطائرة المسيرة كان على متنها كمية كبيرة من المواد المتفجرة حيث كانت تهدف المليشيات الحوثية تفجيرها في أحد الأسواق الشعبية المحررة.