شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : غضب واسع بين العُمانيين بعد تداول صور وفيديوهات لعارضة أجنبية بالزيّ العماني في أوضاع مُخلّة! .. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ذكر نشطاء عُمانيون، أن صوراً لـ”مودلز أجنبية”، بالزيّ العُمانيّ التقليديّ، وفي وضعياتٍ مُخلّة وغير محتشمة، انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصةً في تطبيق “واتس آب”.
وأثارت تلك الصور غضباً واسعاً بين العُمانيين، وسط مطالباتٍ للجهات المختصة بمحاسبة المصوّرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع تكرار الأمر، لما فيه من إساءة وتشويه للعُمانيين والزيّ التقليدي المعروف في السلطنة.
وذكر ناشطون أن تلك الصور المخلّة التقطت بأحد الاستراحات في رمال الشرقية .
1- استغفر الله مودلز اجنبي بلباس عماني في أوضاع غير محتشمه.
2- خمسة آلاف متابع في غضون ساعة.
3- ما شاء الله فيديو لمودلز اجنبي بلباس عماني يبرز معالم السلطنة. pic.twitter.com/ExnHJR2UdL— Throne (@Binmohamd4)
1- استغفر الله مودلز اجنبي بلباس عماني في أوضاع غير محتشمه.— Throne (@Binmohamd4) March 4, 2019
2- خمسة آلاف متابع في غضون ساعة.
3- ما شاء الله فيديو لمودلز اجنبي بلباس عماني يبرز معالم السلطنة. pic.twitter.com/ExnHJR2UdL
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