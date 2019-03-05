شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : انهيار مستمر دون توقف للريال اليمني حتي الحظة ..أمام الدولار والريال السعودي ..السعر الان في صنعاء وعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إب برس ينشر اول تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية(الدولار الأمريكي ـ الريال السعودي) في (صنعاء، عدن) اليوم الثلاثاء الموافق5مارس 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الشراء الدولار : 590 السعودي :157 البيع الدولار=595 الريال السعودي =157 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار شراء595البيع | 600 السعودي : شراء 158البيع | 160

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