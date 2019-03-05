شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني يوجه ضربات موجعة للرئيس هادي وحكومته ويطلق هذا الوصف على الحوثيين..شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت ضربة موجعة لحكومة الرئيس هادي ووصفها بالعجز عن حكم اليمن.

وقال الوزير البريطاني في لقاء تلفزيوني مع قناة سكاي نيوز إن الجميع يعلم ان الانقلابيين انفسهم يدركون انهم غير شرعيين ولكن حكومة هادي عاجزة عن القيام بمهامها.

واشار الوزير اليرطاني في لقائه المتلفز إلى أهمية ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية تتولى دفة الامور في اليمن.