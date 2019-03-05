قائد عسكري في عدن يرفض التفتيش.. والسبب حيازته للخمور

اصدرت قيادة الحزام الأمني بمديرية المنصورة بعدن بيانا توضيحيا بخصوص هجوم مسلح قالت ان نقطة امنية تعرضت له ظهر يوم الاثنين، على يد مسلحين يتبعون قائد ميليشيا مسلحة ويدعى صامد سناح.

وقالت قيادة الحزام الأمني في إيضاحها ان الهجوم الذي تعرضت له النقطة بدأ حينما مر بالنقطة قائد ميليشيا ويدعى صامد سناح ورفض المثول للتفتيش بحجة انه شخصية مهمة.

وأشارت قيادة الحزام إلى ان سناح تم إيقافه من قبل النقطة للتفتيش حيث كان يمر بسيارة النترا معكسة .

وأوضحت قيادة الحزام ان سناح قام باستدعاء قوة مسلحة تابعة لهجوم قامت بالهجوم والاشتباك مع جنود النقطة الأمنية مشيرة إلى ان الاشتباك خلف قتيل وجريح في صفوف المهاجمين.

وأكدت قيادة الحزام ان جنود النقطة الأمنية قاموا بدورهم الأمني في حماية المواطن وضبط الأمن .

واكدت قيادة الحزام انه في يوم الاثنين الموافق ٤/٣/٢٠١٩في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر تم ابلاغها من قبل أفراد نقطة الكهرباء الواقعة في كابوتا عن مرور سيارة من نوع هونداي النترا بيضاء بدون لوحات وعلى متنها ثلاثة أشخاص بينهم شخص عسكري يدعى صامد سناح .

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واضافت بالقول :" حيث مر من النقطة بسرعة وتم إيقافه من قبل الأفراد وكان رافع الزجاج عاكس وقال الجندي افتح الزجاج ولكن المذكور صامدسناح والأشخاص الذي كانوا معه قاموا بالسب والشتم للتحالف والقائد كمال الحالمي وخرج وأشهر مسدسه متحدي الجنود بالقتل إذا تعرضوا لتفتيش سيارته لكونه قائد عسكري ولايحق لشخص ان يقوم بتفتيشه ومباشره قام بالاتصال بأحد الأطقم التابعة له بالنزول إلى نقطة الكهرباء وبعد الاتصال قال الآن ستعرفون من انا والله لن تمر لكم مرور الكرام بايجيكم طقمي وبانمسح بكم النقطة وخلي التحالف تقوم بالدفاع عنكم مستهتر بالجنود وبالتحالف وبعدها تم التواصل مع قائد الطوارئ وإبلاغه م̷ـــِْن قبل أفراد النقطة بالذي دار معهم وبدوره قائد الطوارئ ابلغنا بذالك فأمرته بالنزول إلى الموقع وحل الخلاف والتأكد من المشكلة وحلها.

واكدت انه تم النزول في طقمين تابعه لكتيبة احتياط2 بقيادة الملازم عبدالصمد فرج قائد الطوارئ فأبلغت قائد الحزام بذالك وكذا قائد الوية الدعم والإسناد العقيد محمود سالم وكذا المرافق الشخصي للواء شلال علي شائع مدير امن عدن وكذا عمليات إدارة امن عدن بالذي حصل م̷ـــِْن قبل المدعو صامدسناح.

وعند وصول قائد الطوارئ إلى نقطة الكهرباء تفاجئ بوجود طقم لون بيج على متنه مسلحين بالزي المدني والعسكري يحمل دوشكا وعند النزول والتأكد من المشكلة حيث قام المدعو صامد سناح بإعطاء أوامر لأفراد الطقم المعتدي على. نقطة الكهرباء بالرمي والانتشار على أفرادنا داخل النقطة وهو ما حدث بالفعل ونحن بموقف الدفاع عن النفس وعلى موقعنا قام الأفراد بالرد بعدان كانوا هم المعتدين ومن بداء بإطلاق الرصاص على جنودنا .

وتابعت قيادة الحزام بالقول :" حصل اشتباك وترك المدعو صامدسناح السيارة المدني التي كان على متنها واتجه إلى الطقم ولاذ بالفرار وبعدها قام الأفراد بضبط الشخصين الذين كانوا معه داخل السيارة وتم إيصالهم إلى المعسكر .

وافادت بان أثار الطلق الناري متواجد على الأطقم التابعة لنا من فوهات بنادق المعتدين التابعين المدعو صامد سناح وعند وصول المعسكر قام الأفراد بالتفتيش للسيارة وتم العثور على ١٨علبه خمر خارجي علب نوع هينكن يتبع المدعو صامد سناح وهو ما اكده الأشخاص الذي تم ضبطهم داخل السيارة الذي كان يتواجد فيها المدعو صامد سناح والذي اتضح لنا حينها انه امتنع عن التفتيش من اجل ان لايتم كشف الخمر الذي كان بحوزته.