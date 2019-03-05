عاجل.. المنطقة العسكرية الأولى تقمع متظاهرين في سيئون

اعتدت قوات امنية تابعة للمنطقة العسكرية الأولى على عشرات المدنيين المتظاهرين، اليوم، بمدينة سيئون بوادي حضرموت، الذين خرجوا تنديدا بإجلاء العناصر التابعة للمنطقة الأولى عقب فشلها.
وكشفت مصادر ميدانية، أن قوات المنطقة الأولى هاجمت المدنيين بشكل عدائي وجنوني، معتقلة شابا بصورة هستيرية.
واكد المتظاهرون استمرار التصعيد اذا لم تطلق القوات سراح الشاب فورا، ومن المتوقع استمرار التظاهرات حتى تنفيذ مطالب ابناء وادي حضرموت وهي احلال قوات المنطقة العسكرية الثانية بدلاً عن المنطقة الأولى.
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