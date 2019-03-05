الجيش الوطني يسقط طائرة حوثية بدون طيار تحمل متفجرات

أسقطت قوات الجيش، الاثنين، طائرة بدون طيار تحمل متفجرات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.
وقال الجيش، في بيان، إن قواته تمكنت من رصد الطائرة وتفجيرها على بعد كيلومتر، قبل وصولها إلى إحدي الأسواق الشعبية في المديرية، التي كان يجوبها عدد من المدنيين.
وأضاف أن الطائرة الحوثية بدون طيار كانت على متنها عبوات متفجرة، في محاولة لاستهداف سوق شعبية.
كانت قوات الجيش أسقطت العديد من الطائرات الحوثية المسيرة في محافظة حجة القريبة من الحدود السعودية.
وسبق أن حررت قوات الجيش بإسناد فعال من التحالف العربي عددا من المناطق في محافظة حجة، بينها مديرية حيران.
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