شاهد.. 10عربات تحمل حوثيين وصلت لمبنى في صعدة..ماذا حدث؟

نشر التحالف العربي مقطع فيديو يوضح عملية رصد دقيقة لعشر عربات ممتلئة بالحوثيين دخلت مبنى في مدينة الظاهر بمحافظة صعدة فحولها صاروخ لطيران التحالف الى كومة من رماد.

وتقدر عملية القتلى في هذه العملية اكثر من 50 مسلحا حوثيا إذا كان متوسط كل عربة تحمل 5 أفراد حوثيين.

وفي سياق متصل قال قائد محور رازح العميد صالح المجيدي قوله: إن القيادي في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المدعو أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، فيما سقط 70 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران بين قتيل وجريح منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف العميد المجيدي أن العملية العسكرية مستمرة حتى تحرير آخر معقل للميليشيا الانقلابية في مديرية رازح، مؤكدًا تحرير قوات الجيش اليمني لعدد من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيا المدعومة من إيران في محور رازح.

وأشار الموقع إلى أن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في عدد من المحاور في محافظة صعدة، تنفيذًا لعملية عسكرية واسعة أطلقتها مؤخرًا.