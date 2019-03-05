دعا وزير الإعلام معمر الارياني المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة و مجلس الأمن والمبعوث الدولي السيد مارتن جريفيث بإدانة العدوان الحوثي على منازل المواطنين في مديريات حجور بمحافظة حجة.
وقال وزير الإعلام في سلسلة تغريدات على تويتر: أن المليشيا الحوثية قصفت منازل المواطنين المحاصرين في مديرية كشر بصاروخ باليستي أسفر عن سقوط ضحايا من النساء والأطفال.
وأكد الارياني على أن ارتكاب المليشيا لهذا الجريمة يعكس حالة الإفلاس بعد فشل تعزيزاتهم المستمرة في كسر إرادة أبناء حجور الأبطال، عقب مصرع المئات من عناصرها الذين ما زالت جثثهم في جبال ووديان حجور.
وشدد الإرياني على أن قصف منازل المدنيين بمختلف أنواع الاسلحة وآخرها إطلاق صاروخ باليستي(مصنع في إيران)، ترتكب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
كانت هذه تفاصيل خبر الارياني: قصف المليشيا على أهالي "كشر" بصاروخ إيراني الصنع جريمة حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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