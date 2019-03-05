مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت تعد بتوفير خدمة متواصلة

قالت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت، إن مدن الساحل ستشهد بداية من مساء الإثنين ، عودة واستقرار التيار الكهربائي بالفترة المسائية.

وأكدت المؤسسة خلال بيان لها ، عودة التيار الكهربائي في ساحل حضرموت بداية من أمس، وذلك بعد أن شهدت خلال اليومين الماضيين انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بمختلف الأوقات والدخول في برنامج تخفيض الأحمال الخارج عن إرداة المؤسسة نتيجة لتوقف تزويد محطات التوليد بالوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد.

وأشارت إلى أن عودة استقرار التيار الكهربائي للوضع الطبيعي يأتي بعد الاتفاق والتنسيق والجهود المبذولة من قبل الجميع بما في ذلك لجنة الوقود ووزارة الكهرباء بالعاصمة عدن وإدارة مكتب تنسيق المنحة بعدن والمكلا والسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وقيادة مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن عبدالحكيم بن مخاشن التي تمحورت في استمرار منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء بالمملكة العربية السعودية للمناطق المحررة ، والتي ساهمت بشكل واضح في رفع المعانأة عن المواطنين وأسهمت في تعزيز الأمن والأمان بالمحافظات المحررة ودفعت بعجلة التنمية وماتزال جهود تبذل من قبل الجميع للسعي لتجديد منحة الوقود للأشهر القادمة لتجاوز معانأة المواطنين خلال فترة الصيف.

وحثت المؤسسة، المواطنين للالتزام والانتظام في تسديد فواتير الاستهلاك وكما حثت المؤسسات الحكومية والغير الحكومية والشركات والمصانع بالقطاع الخاص والعام بتسديد ماعليهم من المديونية المتراكمة عليهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة من أجراءات التقسيط لتجنب لقطع التيار عن مواقعهم.

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وأكدت المؤسسة أنها ماضية في تنفيذ حملات القطع والإعادة لتحصيل مديونية المؤسسة المتراكمة للإيفاء بالتزاماتها والقيام بحملات التفتيش لضبط المخالفين لتقليل الفاقد الذي تعاني منه المؤسسة مما يؤدي إلى استنزاف وهدر المال العام من قبل الخارجين عن النظام والقانون.

وحثت المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين وحث الجميع على تسديد فواتير الاستهلاك عبر منابر المساجد من خلال الدعاة بالإضافة إلى الاكاديمين والإعلاميين ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لينعم الجميع باستقرار تام للتيار الكهربائي خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية البيان اعتذرت المؤسسة عن الانقطاعات الخارجية عن إردتها التي شهدتها مدن ساحل حضرموت خلال اليومين الماضية.