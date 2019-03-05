الأحوال الجوية في حضرموت تتسبب بوفاة مواطنين

لقي مواطن يدعى عبدالله باطرفي، حتفه نتيجة للضباب الكثيف واﻻمطار التي تشهدها حضرموت هذه الأيام.

وأدت الأحوال الجوية لحادث مروري نتيجة نتيجة للضباب واﻻنزﻻق جراء الامطار في مرتفعات هضبة حضرموت الجنوبية.

وشهدت مديريات ساحل حضرموت من بينها المكلا هطول امطار متفاوتة الغزارة ومتوسطة غالبا ادت لتجمع المياة في الشوارع وسكب المراعيض منتصف ليل اﻻثنين .

وشهدت عقبة عبدالله غريب 3 حوادث مرورية أمس، بسبب الضباب حيث قد تم التحذير مسبقا في تقرير ارصاد حضرموت من موجة ضباب ستحد من الرؤية

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وقد هطلت امطار متفاوتة الغزارة مستمرة منذ ساعات بتفرق في مديريات شرق ساحل حضرموت مع نزول بعض الشعاب واﻻودية الصغيرة في الارياف الداخلية

بينما غطى الضباب الكثيف الطرق المرتفعه بين ساحل ووادي حضرموت مما اعاق حركة المرور لساعات صباح امس

وقد نبهت غرفة ارصاد حضرموت من هذه التقلبات في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي.