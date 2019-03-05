تعرف على أبرز 10 يمنيين على موقع التواصل

يعتبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اهم موقع للتواصل الاجتماعي في اليمن بنسبه بلغت ٩٨٪ عكس الوضع في دول الخليج التي يتقدم فيها موقع "تويتر" ويمكن اعتبار السعوديه مثالا لذلك . ولأول مرة وبعد جهد كبير، يتم عمل إحصائية خاصة بأبرز 10 يمنيين على الفيس والأكثر متابعة، في مقطع فيديو. الترتيب: في المرتبة العاشرة الوزير السابق خالد الرويشان بأكثر من 360 الف متابع المرتبة التاسعة الناشط السياسي علي البخيتي بما يفارب 400 الف متابع المرتبة الثامنة الفنان اليمني أمين حاميم 417 الف متابع المرتبة السابعة الفنان كمال طماح 432 الف متابع Advertisements المرتبة السادسة الشاعر محمد المسمري بأكثر من 570 الف متابع وجاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المرتبة الخامسة بعدد متابعين بلغ 610 الف متابع المرتبة الرابعة الفنانه بلقيس أحمد فتحي بـ مليون و100 الف متابع المرتبة الثالثة السفير عبدالولي الشميري و 2 مليون و 46 الف متابع المرتبة الثانية توكل كرمان أكثر من 3 مليون و 800 الف متابع المرتبة الأولى جاء المنتج هاشم الغيلي 30 مليون متابع والذي وتصدر القائمة على الرغم من أن الكثير من اليمنيين يجهلون من هو أشهر يمني متابع على الفيس بوك.

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