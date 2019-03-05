يحدث الٱن في محطة الحاويات : التحضير لفعالية احتفالية بوصول توربينات المحطة الجديدة

تجري حاليا في محطة الحاويات بميناء عدن الاستعدادات لاقامة فعالية إحتفااية بمناسبة وصول توربينات محطة عدن الجديدة. وأفاد مراسل (الخليج 365) ان الفعالية سيشهدها عدد من كبار مسؤولي الدولة بينهم محافظ عدن احمد سالم ربيع علي ووكلاء المحافظة وممثلي عن الحكومة. تجدر الاشارة إلى ان توربينات المحطة الجديدة وصلت على دفعتين وهي تشمل المرحلة الاولى من المحطة التي وجه بها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. وتبلغ الطاقة التوليدية التوربينات الواصلة 264 ميجاوات . وذكر مراسلنا انه سيتم عقب الفعالية نقل التوربينات الى موقع المحطة بجانب محطة الحسوة الكهرو حرارية بمديرية البريقة.

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