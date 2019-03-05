عاجل.. عصيان شامل يجتاح وادي حضرموت

أفادت مصادر 'لليمن العربي'، أن مدينة سيئون تشهد حالة عصيان مدني شامل شل الحركة في وادي حضرموت.

وتأتي هذه التصعيدات تنديدا ضد القتل والإرهاب الذي تتعرض له على مرأى ومسمع المنطقة العسكرية الأولى.

وكان قد أعلن شباب الغضب بمدينة سيئون، يوم أمس، عن إقامة عصيان مدني شامل تحت شعار"وادي حضرموت ينزف فهل من مغيث"غدا الثلاثاء من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثانية عشر ظهرا.

وً يشمل العصيان كافة القطاعات العامة والخاصة، ما عدا طوارئ المياه والكهرباء والقطاع الصحي.

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وأهاب شباب الغضب في بيان له بجميع مدراء الإدارات الحكومية، والتجار والمواطنين للتفاعل مع هذه الدعوة ، لإرسال رسالة لدول التحالف أن الاختلال الأمني في وادي حضرموت أصبح لا يحتمل التأجيل مشيرا إلى أن دماء أبناء الوادي تهدر كل يوم ، ويجب الإسراع في تمكين النخبة الحضرمية في وادي حضرموت .

ويتصاعد الغضب داخل حضرموت بسبب المنطقة العسكرية الأولى بسبب حالة الانفلات الأمني الذي تعانيه المحافظة، وتحديدا مديرية سيئون، بالإضافة إلى وجود معلومات مدعومة بالوثائق ولقطات فيديو وثقًت دخول وخروج عناصر إرهابية من معسكرات تتبع المنطقة العسكرية الأولى بالإضافة إلى عمليات شحن سلاح للحوثيين من مواقع تابعة للمنطقة العسكرية ذاتها، ما يقًرب من إمكانية رحيلها.

وكان شباب الغضب بمدينة سيئون بحضرموت،قد أعلن تأييده ومباركته للدعوة التي أطلقتها مجموعة نساء حضرميات للوقفة السلمية المطالبة برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى، وتمكين النخبة الحضرمية بالقيام بأمن الوادي ومحاسبة المتسببين في إهدار دم أبناء وادي حضرموت والتي ستكون يوم الإثنين الموافق 4 مارس.