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مصرع وجرح 70 حوثيا بينهم قيادات في معارك برازح صعدة

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لقي 70 حوثيا بينهم قيادات مصارعهم في مواجهات مع قوات الجيش في مدينة رازح بمحافظة صعدة شمال البلاد.

وأكد قائد محور رازح، العميد صالح المجيدي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الإخباري أمس الإثنين، أن القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو أحمد حسين عثمان، لقي مصرعه، وقُتل وجُرح 70 آخرين، منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف أن الجيش حرر عدداً من القرى والتباب التي كانت تتمركز فيها الميليشيا في محور رازح.

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