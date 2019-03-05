أسعار الأسماك والخضروات في عدن

كما أن فاكهة الموز التي لا تنقطع خلال فصول العام تتراوح أسعار الكيلو الواحد بين 300 و 280 ريال يمني بحسب نوعية وجودة الموز ، فيما تبلغ اسعار الكيوي المستورد 1200 ريال للكيلو الواحد .

أما فاكهة الفرولة فإنها تباع بالطبق " الصحن " ويتراوح سعر الطبق بين 500 ريال و600 ريال يمني ، فيما تبلغ أسعار المشمش 800 ريال يمني للكيلو الواحد .

اللحوم والأسماك :

يستغرب سكان عدن إستمرار أرتفاع أسعار اللحوم على الرغم من إنقضاء مواسمها المتمثلة بالأعياد الدينية ، حيث لازال سعر اللحم الضأن 4500 ريال يمني للكيلو الواحد ويقل سعر اللحم المستورد " الصومالي " بألف ريال عن سعر الضأن البلدي .

Advertisements

أما أسعار اللحم البقري فتتراوح ما بين 2500 و 3500 ريال يمني للكيلو الواحد وهذا الإختلاف هو من مديرية إلى آخرى في مديريات العاصمة المؤقتة عدن الثمان .

فيما يتعلق بالأسماك فإن أسعار سمك الديرك لازالت مرتفعة حيث تقارن أسعارها بأسعار اللحمة الضأن بالنسبة للكيلو الواحد ، فيما تتفاوت أسعار السمك الثمد وهو الأكثر إنتشاراً في عدن ما بين 3000 و 4000 ريال للكيلو الواحد بحسب جودته والفترة الفاصلة بين إصطياده وعرضه للبيع .

كذلك في عدن هناك السمك الباغة الذي تتراوح أسعار المشك المكون من خمس سمكات ما بين 300 ريال و500 ريال يمني بحسب حجمه وجودته .

كما يوجد هنا سمك البياض والجحش وهذه الأسمال تحدد أسعارها حجمها جودتها والفترة ما بين إصطيادها وعرضها للبيع وهي عادة ما تكون بين 2000 و5000 ريال .

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.