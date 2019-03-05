شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع : قوات الشرعية تحرر مناطق جديدة في الحشاء وتحرز تقدم بإتجاه محافظة إب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استعادت قوات الشرعية مسنودة بالمقاومة الشعبية مواقع استراتيجية في جبهة الحُشاء غرب محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأفادت مصادر عسكرية، أن قوات الشرعية نفذت هجوماً واسعاً على مواقع تحتلها مليشيا الحوثي بمديرية الحُشاء، وأن مواجهات دارت بمختلف الأسلحة في قطاع ضوران تمكنت فيها قوات الشرعية والمقاومة من استعادة مواقع استراتيجية أهمها سوق الطاحون.
وأضافت المصادر أن قوات الشرعية حررت سلسلة جبلية في عزلة الاحذوف المحاذية لمديرية السبرة بمحافظة إب.
وقال القائد الميداني في اللواء 30 مدرع العقيد نائف الصيادي، إن قوات الشرعية خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين، وإنه تم إحراز تقدم كبير، حيث باتوا في سوق المشهد على أطراف مناطق تابعة لمحافظة إب.
وأكد أن قوات الشرعية ماضٍ لتطهير كافة المناطق الواقعة تحت قبضة مليشيا الحوثي
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