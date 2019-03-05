شكرا لقرائتكم خبر عن الوضع مهدد بالإنفجار في هذه المحافظة الهامة لهذا السبب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في مدينة عدن، منذ امس الاثنين، لتتوسع إلى قطع طرقات رئيسية في مديريتي المنصورة وخور مكسر بالأحجار وإحراق الإطارات التالفة، وذلك تنديداً بمقتل شاب اكتشف جريمة اغتصاب طفل في مديرية المعلا.

حيث اقدم محتجون غاضبون بقطع طرقات رئيسية في مديرية المنصورة كبرى مديريات عدن الثمان وذات الكثافة السكانية العالية، احتجاجاً على مقتل الشاب رأفت دمبع في مديرية المعلا متأثرا بإصابته برصاص مسلحين يعتقد بأنهم قوة أمنية هاجمت منزله فجر يوم الجمعة.

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وفي سياق متصل قالت مصادر ان مسلحين في المنصورة قاموا بمحاولة اغتيال صامد سناح قائد كتيبة في قوات الطوارىء ونجأ فيما لقي احد مرافقية مصرعة واصيب اخرون . وتشهد عدن ازمة مشتقات نفطية وانطفأ للكهرباء لساعات في الأونة الاخيرة .

فيما ترجح مصادر ان تشهد الايام القادمة حالة غضب وسط الشارع تدفعة بعض الاطراف المستفيدة من الفوضى.