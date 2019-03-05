شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودي .. يقيل الاعلامي الشهير داوود الشريان من منصبه ويوقف برنامجه لهذا السبب ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت أنباء عن مصادر مطلعة، أنه صدر توجيهات بإيقاف برنامج داود الشريان الذي يبث على قناة sbc.

وأشارت المصادر إلى أن الإيقاف سيبدأ من حلقة الليلة الأحد ولن يتم عرضها رغم ترويج البرنامج لـ”برومو تقديمي” لحلقة الليلة.

يذكر أن برنامج داود الشريان انطلق قبل ثلاثة أسابيع في 17 فبراير وكانت أول حلقة عن هروب الفتيات والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية.

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