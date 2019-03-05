شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يفتتح مشروع عملاق بشكل مفاجئ وسط اليمن (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ياق المشاريع الوحيدة والمتواصلة التي نجحت فيها مليشيات الحوثي وأغرقت المحافظة المحتلة بها منذ انقلابها عام 2014 افتتحت مليشيا الحوثي، اليوم مقبرة جديدة في إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية افتتحت مقبرة جديدة خصصتها لدفن قتلاها في مدينة يريم شمال محافظة إب. وبحسب المصادر، فإن المليشيا اعتدت على مقبرة المواطنين بالمدينة واقتطعت أجزاء منها لتعيد احتجاز مساحة جديدة مع جزء من المقبرة السابقة وتشكيل مقبرة جديدة. وأضافت المصادر، أن المليشيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح بمختلف الجبهات من أبناء المديرية ومديريات مجاورة وتزج بالأطفال والطلاب إلى محارق الموت الحوثية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يفتتح مشروع عملاق بشكل مفاجئ وسط اليمن (تفاصيل ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.