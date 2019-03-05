قوات النخبة الحضرمية تستعيد سيارة مسروقة من المكلا

نجح أفراد نقطة جول مسحة، في استعادة سيارة مسروقة نوع دينا عازلة في منطقة الحرشيات الواقعة في محيط النقطة، وذلك أثر إفادة تقدم بها مواطن بوجود سيارة مركونة في مكان مهجور مطابقة لمواصفات بلاغ من عمليات المنطقة العسكرية الثانية .
وتم سرقة السيارة من أمام فندق شاطئ الراحة بشرج المكلا والقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم كانوا متواجدين بالقرب من الموقع، وكانت السيارة سليمة لم يسلب منها غير إطاران من المحور الخلفي وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية من نقطة جول مسحة التابعة للواء النخبة الحضرمي قاموا بتسليم السيارة مع المتهمين للأمن العام .
وتعتبر النقاط الأمنية بمدينة المكلا صمام أمان ومبعث للارتياح للمواطنين لمساهمتها في القبض على المطلوبين، والسيارات المسروقة والممنوعات بكافة أشكالها بمساعدة المواطن رجل الأمن الأول.
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