وكيل حضرموت يلتقي المؤسسة الطبية الميدانية (FMF) في المحافظة

التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري الإثنين المؤسسة الطبية الميدانية (FMF ) في المحافظة.
واستمع وكيل المحافظة خلال لقاءه ممثلي المنظمة إلى شرح عن أهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة الطبية بدعم من المنظمات الدولية، في الجوانب الإنسانية والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ومعالجة وضع سوء التغذية في عدد من مديريات وادي وصحراء حضرموت .
وأشار ممثلي المنظمة بأن إجمالي المستفيدين من المشروع خلال الفترة الماضية بلغ 11 ألف و415 مستفيد من مديريات عمد وحريضة ورخية وزمخ ومنوخ وحجر الصيعر تم اختيارهم وفقا لمعيار برنامج التغذية العالمي ، منوهين بأنه تم إضافة أربع مديريات جديدة هي ثمود ورماه وساه وحورة ووادي العين .
وأشاد الوكيل الكثيري بما تقدمه منظمة برنامج الغذاء العالمي والمؤسسة الطبية الميدانية من خدمات إنسانية معبرا عن امتنانه لهم ، مبديا استعداد السلطة المحلية لتذليل أي صعوبات قد تعيق عملهم.
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