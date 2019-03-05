افتتاح المركز الصحي الخيري في سفولة ال حويل بمديرية القطن

شهدت منطقة سفولة ال حويل التابعة لمديرية القطن بمحافظة حضر موت اليوم الإثنين افتتاح المركز الصحي الخيري بواسطة الدكتور هاني العمودي مدير عام مكتب الصحة والسكان بوادي وصحراء حضرموت بمعية مدير عام مديرية القطن عبد اللطيف النقيب ومعه مدير مكتب الصحة بمديرية القطن الدكتور عايض بن حريز.

حضر حفل الافتتاح عدد من الشخصيات الاجتماعية، وجمع غفير من الموطنين من أبناء المنطقة وضواحيها الذين عبرو عن فرحتهم الكبيرة بهذا الصرح الطبي الهام.

وسيقدم المركز الصحي خلال فترة تشغيله خدمه طيبة لأبناء منطقه الكسر حيث قام ملتقي سواعد الإخاء التطوعي بهذ العمل الخيري بدعم مقدم من فاعل خير.

يذكر ان المركز يتواجد به عيادة عامة ومختبر وصيدلية وغرفة للقيام بعمليات صغرى. كما أن المركز سيقدم خدمته على فترتين من الصباح الساعة 8 حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا ومن 4 عصرا حتى 8 مساء.