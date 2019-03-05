تدشين الملتقى التطوعي للأعمال المجتمعية والخيرية بحضرموت

دشن ملتقى النائف التطوعي بسيئون، الإثنين ، فعاليات أنشطة النادي التطوعي وذلك بحفل خطابي بقاعة معهد النائف للغة التعليمي.

أشاد الشيخ صالح بن عبدالله باجرش رئيس مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان فرع الوادي والصحراء ، خلال الحفل ، بالدور الذي تقوم به الفرق التطوعية في خدمة مختلف شرائح المجتمع المحتاجة من مرضى وغيرهم.

وطالب باجرش خلال الملتقى ، أن يكون لكل من الطلاب وغيرهم صندوق أو "حصالة صغيرة" يضع فيها ما يستطيع يومياً من الصدقة لخدمة الناس ، مشيرا إلى أن التطوع يكون مجازي من خلال هذه الأعمال . من جانبه أشاد المهندس عمر سليم مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء ، بفكرة إطلاق ملتقى تطوعي للأعمال المجتمعية والخيرية من خلال المعهد.

وأثني سمير خلال الحفل، على روح الحماس الكبيرة والإدارة لدى الشباب من خلال زيارتهم الدائمة لصندوق النظافة والتحسين بالوادي والصحراء.

من جانبه أوضح المهندس أبوبكر سالم مدير معهد النائف التعليمي، أنه من ضمن الطموحات الكبيرة وأهداف المعهد إنشاء هذا الملتقى للاهتمام بالجانب الاجتماعي. وأوضح ، أن المعهد قد قدم عدد من المنح المجانية في مجال دبلوم اللغة الإنجليزية والحاسوب للطلاب خريجي الثانوية.

واختتم ، تطور المجتمعات ترتكزعلى حب النفع وتقديم العطاء للناس ، وإن الإنسان هو الثروة الحقيقية في الأرض ،ولن يتم ذلك الإ بإعادة صياغة الأجيال سلوكيا وعلميا وفكريا . كما ألقى الطالب بالملتقى عبد الله غالب التميمي قصيدة شعرية ،كما تحدث عمار ياسر الدقيل أحد أعضاء الملتقى عن دور الملتقى وخطته القادمه لتنمية المجتمع الطالب وعرض فلم قصير حول مرضى السرطان.