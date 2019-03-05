الخارجية اليمنية تطالب بمنح اليمنيين المزيد من التسهيلات في مصر

جرت امس الاثنين مباحثات يمنية مصرية في القاهرة , تركزت على امكانية منح اليمنيين المزيد من التسهيلات في مصر .

وفي هذا السياق بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والمالية السفير أوسان العود، في العاصمة المصرية القاهرة، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المراسيم السفير حاتم تاج الدين، إمكانية منح السلطات المصرية المزيد من التسهيلات للمواطنين اليمنيين.

وأعرب الوكيل العود، عن تقدير الحكومة اليمنية لجمهورية مصر قيادة وشعباً، نظير المواقف الأخوية الصادقة تجاه اليمن وقيادته الشرعية، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول القلائل التي فتحت أبوابها لليمنيين.

من جانبه أكد السفير تاج الدين، أن بلاده كانت وستظل دوماً إلى جانب اليمن، منوهاً بمتانة العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين .