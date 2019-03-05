شكرا لقرائتكم خبر عن فتاتان روسيتان تطعنان ثلاثة شبان يمنيين طعنات قاتلة في الرقبة.. شاهد كيف تعاملت الشرطة مع الفتاتين! (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أقدمت فتاتان روسیتان على طعن ثلاثة شبان یمنیین في الرقبة إصابة أحدھم خطیرة، وفق بیان لیمنیین مقیمین في روسیا.



وقال البیان انه في یوم الخمیس، الموافق ٢٨من فبرایر، الساعة الخامسة و النصف صباحا تعرض ثلاثة مواطنین یمنیین لعملیة طعن في الرقبة، حالة أحدھم خطرة للغایة، المتھم في القضیة فتاتان روسیتان.

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وكشف البیان الذي تابعه قیام السلطات الروسیة الافراجعن المتھمین بالقضیة لاحقاً.



وطالب البیان السفارة الیمنیة في موسكو بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونیة و القضائیة المناسبة لمتابعة القضیة؛ لأن التھاون و التساھل في القضیة سیعود بالضرر المؤكد على المجني علیھم، داعین إلى توكیل محامي للمجني علیھم للترافع أمام السلطات الروسیة ومخاطبة الجان بالروسي سبب الإفراج ومتابعة التقاریر الطبیة للمجني علیه.

كما دعا البیان من الملحقیة الثقافیة بالتواصل مع الجامعة الملتحق بھا أحد المصابین؛ بغرض تبین و توضیح حالة الطالب؛ تجنبا لإجراءات قد تتخذھا الجامعة مستقبلا بحق الطالب.

ولم تعرف أسباب الحادثة، في وقت تتحدث فیھ بعض الأنباء عن تعرض المصابین الیمنیین لعملیة نصب واعتداء جسدي من قبل عصابة بینھا فتاتین