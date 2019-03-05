شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك الحوثي يفاجئ الجميع بظهور جديد ويتهم دولة جديدة بالمشاركة في الحرب ضد جماعته في اليمن.. شاهد من تكون؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اتهم زعيم الانقلابيين "الحوثيين"، عبدالملك الحوثي، إسرائيل بالمشاركة في العدوان الذي يتعرض له اليمن منذ سنوات.



وأضاف الحوثي، خلال كلمة بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، خلال لقاء قبلي: "إسرائيل شريك في العدوان على اليمن، وعداؤها لليمن معلن على وسائل إعلامها".

واصفا مؤتمر وارسو بـ"الحفلة الفاضحة"، معتبرا إياه "إعلانا للتطبيع والشراكة مع إسرائيل".

وعلق الحوثي على ظهور وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع وارسو مؤخرا، قائلا: "لقد فضحت حفلة وارسو ماذا يراد لليمن أن يكون.. إلى جوار إسرائيل".

وأضاف "العدوان المستمر على اليمن منذ أربع سنوات، ليس إلا لرفض اليمنيين الدخول في مشروعهم". بحسب تعبيره.

وتابع: "كل الحقد والعداء ضد الشعب اليمني لموقفه الوفي مع قضايا أمته، ومشكلتهم معنا هي لتوجهنا الحر والمستقل ومواقفنا المسؤولة". حسب قوله

وشدد الحوثي على، أنه "لا يمكن أن يكون هناك تطبيع وعلاقة مع العدو الإسرائيلي إلا على حساب القضية المركزية للأمة فلسطين".

واعتبر "العلاقة مع العدو الإسرائيلي شذوذ عما هي عليه شعوب الأمة، ومحاولة لتقبلها بمختلف الوسائل والأنشطة، والعداء لكل من يعادي إسرائيل".

وأكد، أن "المواقف العدائية من حزب الله والمقاومة الفلسطينية والحملات الإعلامية نتاج العلاقة مع إسرائيل".

وكان قد عقد بالعاصمة البولندية وارسو، يومي 13 و14 شباط/فبراير الماضي مؤتمرا لبحث تعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، بمشاركة عربية وغربية، لكن عدة أطراف في مقدمتها روسيا والصين ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، لم تشارك في هذا المؤتمر الذي شهد لقاءات وزراء خارجية عرب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكان لافتا جلوس وزير الخارجية اليمني بجوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو



