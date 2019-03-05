شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات الجوية الهندية يعلن التخلي والاستغناء عن الطيار الذي أسرته وأفرجت عنه باكستان مؤخرا لهذا السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلن قائد القوات الجوية الهندية المارشال بيرندر سينغ دهانوا أن الطيار أبيندان فارتامان، سيسمح له بقيادة طائرة مقاتلة مرة أخرى فقط إذا وجد أن لياقته البدنية تسمح له بذلك.

وقال دهانوا في تصريح للصحفيين إن "طيران أبيندان فارتامان مرة أخرى يتوقف على حالته الصحية، وإذا كان من الملائم أن يطير على متن طائرة مقاتلة، فإنه سيعود إلى نفس تشكيله الجوي".



وأوضح أن متطلبات اللياقة البدنية بالنسبة للطائرات المقاتلة صارمة للغاية، وأن معدلات الرفض عالية في المستويات الأولية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام هندية نقلا عن مسؤولين، بأن الطيار أبيندان فارتامان العائد من الأسر بعد أن أسقطت طائرته في معركة جوية فوق كشمير، عبر عن رغبته في العودة إلى الخطوط الأمامية لسلاح الجو الهندي.

وبشأن عدد الإرهابيين الذين قتلوا خلال الغارات الهندية على معسكر في منطقة بالكوت داخل باكستان في 26 فبراير الماضي، قال قائد سلاح الجو الهندي إن الحكومة يجب أن تعلن عن ذلك، وأضاف: "نحن لا نحسب الخسائر البشرية، نحن نرى ما إذا أصيب الهدف أم لا".

وكان مصدر حكومي هندي قد أعلن حينها أن قوات بلاده الجوية دمرت معسكرا للإرهابيين في باكستان وقتلت "300 إرهابي"، في حين صرّح مسؤول رفيع في الخارجية الهندية بأن الضربة أسفرت عن مقتل "عدد كبير جدا" من المقاتلين الذين كانوا يعدون لهجمات على الهند.