شكرا لقرائتكم خبر عن بشكل مفاجئ ... الحوثي يفتتح مشروع عملاق في وسط اليمن (تفاصيل مثيرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

في سياق المشاريع الوحيدة والمتواصلة التي نجحت فيها مليشيات الحوثي وأغرقت المحافظة المحتلة بها منذ انقلابها عام 2014 افتتحت مليشيا الحوثي، اليوم مقبرة جديدة في إحدى بلدات محافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية افتتحت مقبرة جديدة خصصتها لدفن قتلاها في مدينة يريم شمال محافظة إب.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا اعتدت على مقبرة المواطنين بالمدينة واقتطعت أجزاء منها لتعيد احتجاز مساحة جديدة مع جزء من المقبرة السابقة وتشكيل مقبرة جديدة.

وأضافت المصادر، أن المليشيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح بمختلف الجبهات من أبناء المديرية ومديريات مجاورة وتزج بالأطفال والطلاب إلى محارق الموت الحوثية.