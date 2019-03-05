شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يصدر توجيهات صارمة لحسم الامر في حجور .. وسحق قوات الحوثة باستخدام هذا السلاح الفتاك لأول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد مصدر عسكري ان توجيهات مبارة وصارمة من الملك سلمان شخصيا وجهت لقوات التحالف بتدمير كل اليات ومواقع الحوثي حول حجور ، وأوضح المصدر ان التوجيهات الملكية لقوات التحالف طلبت من صقور الجو العودي ضرب الميليشيات بكل قوة واستخدام طائرات الاباتشي للمساعدة والوصول الى الامان التي تعجز الطائرات الحربية الوصول اليها.

واعرب شيوخ ومقاتلين ابطال حجور عن امتنانهم لهذه الوقفة من الملك سلمان وقالوا انها ليست مستغربة من قائد عربي يساند جيرانه .