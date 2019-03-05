وكيل أول حضرموت يزور المنشأة الرياضية لنادي التضامن بالمكلا

قام وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي لاثنين بزيارة للمنشأة الرياضية لنادي التضامن الرياضي الثقافي الاجتماعي بالمكلا التقى خلالها أعضاء الهيئة الإدارية للنادي.

وحسب بيان فإنه خلال اللقاء أعرب الأمين العام للنادي "خالد بن سلوم" عن الشكر لوكيل أول حضرموت على استجابته لدعوة الهيئة الإدارية لزيارة النادي واهتمامه المتواصل بدعم ومساندة مختلف الأنشطة الرياضية والشبابية للنادي.

وأستمع الشيخ "بن حبريش" من أعضاء الهيئة الإدارية عن خطة نشاط النادي في لعبة كرة القدم و مختلف الألعاب الرياضية والصعوبات التي تواجههم وحاجة منشأة النادي الرياضية للصيانة وإعادة تأهيل بعض الملاعب فيها .. كما أطلع على استعدادات الفريق الأول للنادي لكرة القدم لخوض المباراة النهائية في بطولة كأس حضرموت السادسة مع فريق سمعون بالشحر المقرر اجرائها في ملعب الفقيد بارادم بالمكلا في الثامن من الشهر القادم.

وخلال اللقاء جدد وكيل أول حضرموت التأكيد على اهتمامه وقيادة السلطة المحلية بالعمل الرياضي والشبابي بالمحافظة والنهوض به نحو الأفضل .

وحث الهيئة الادارية للنادي على ايلاء المزيد من العناية بالمنشأة الرياضية بوصفها مكسبًا كبيرًا للنادي وللرياضة والشباب في المكلا عمومًا داعيًا أياهم إلى رفع التصورات المتكاملة بشأن صيانة هذه المنشأة والحفاظ عليها .