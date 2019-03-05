شكرا لقرائتكم خبر عن ناطق الحوثي ’’محمد عبدالسلام‘‘ يتحدى العالم ويفاجئ الجميع بهذا الاعلان المستفز بشأن الحديدة ..شاهد ماذا قال؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علقت مليشيا الحوثي الانقلابية على تصريحات لوزارة الخارجية البريطانية تحث الحوثيين على سرعة الانسحاب من ميناء الحديدة.

وقال محمد عبدالسلام رئيس الوفد التفاوضي للحوثيين وناطقهم الرسمي في تعليقه” اتفاق ستوكهولم لم يشر بأي شكل من الأشكال غالى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيرها ويكفينا وضوحا ان من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا وبشكل صريح هي دول ـ العدوان ـ والتي بريطانيا احد ركائزها الأساسية وان المشكلة ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار وانما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان “.

وأضاف في منشور على فيسبوك “الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف وخاصة إعادة الانتشار والمطالبة بإعادة الانتشار لطرف دون طرف ليس انحياز فحسب بل كذب وخداع ومغالطة لاتفاق معلن وسمع به كل من يتابع القضية” .

وتابع :” قبولنا في الأساس بدور رقابي للأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو لإنهاء ذرائع ومبررات الطرف الآخر ومن يقف خلفهم وليس على أساس تسليمه للطرف المعتدي فهذا لا يسمى حوارا ولا نقاشا في العرف الإنساني والعالمي والسياسي فلو كان المطلوب تسليمه للطرف الآخر لما كانت حاجة لوجود الأمم المتحدة أصلا” .

وقال عبدالسلام : نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئة او غريبة فهي مع العدوان وهي تعترف بذلك وتعلنه مرارا ، ولهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب ولا نتعاطى معها كوسيط .

وهاجم ناطق الحوثيين المبعوث الأممي إلى اليمن قائلاً إن “الملفت في الامر ان مبعوث الأمم المتحدة كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وانما مبعوثا انجليزيا يمثل بريطانيا خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق” .

وأضاف :نؤكد ان تهرب الأمم المتحدة من المضي في التنفيذ حتى من طرف واحد يضعها امام حقيقة واضحة انها لا تتحرك وفقا لمصالح الحل وبعيدا عن حسابات دول الاستكبار وفي مقدمتها بريطانيا التي كشفت بشكل واضح انها تدير عملية عرقلة الاتفاق عبر مبعوثها الى اليمن تحت غطاء الأمم المتحدة .

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قالت في تصريح لها يفترض على الحوثيين إخلاء ميناء الحديدة من الميليشيا ليكون تحت سيطرة محايدة بداية يناير … )