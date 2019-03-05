أوامر من عبدالملك الحوثي بتعيين هذه الشخصيه الهاشميه رئيسا لمجلس الشورى من هو؟

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عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات من عبد الملك الحوثي صوت مجلس الشورى ، اليوم الاثنين في صنعاء لا ختياري القيادي الهاشمي بالأغلبية القيادي في حزب “المؤتمر الشعبي العام”، محمد حسين العيدروس، رئيسا له. ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، التي تديرها جماعة الحوثييين، “جرت عملية الانتخاب في جلسة استثنائية برئاسة عبده حسين حبيش رئيس لجنة اختيار هيئة رئاسة المجلس، وفقا للمادة (26) من لائحته الداخلية”. وأرجأ المجلس في الجلسة الاجرائية انتخاب نائبين لرئيس المجلس. وأوضحت الوكالة أن عملية انتخاب رئيس جديد للمجلس تأتي “في إطار توجهات رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، لتفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز العمل المؤسسي في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها اليمن”.

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